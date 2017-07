EU på kollisionskurs med USA over russiske sanktioner

Europæiske selskaber kan være nødt til at trække sig ud af samarbejdet med Rusland om gasrørledningen Nord Stream 2, hvis USA indfører sanktioner med den nuværende ordlyd.



Det skriver The Telegraph.



USA's sanktioner vil kunne påvirke konsortiet bestående af Shell, Engie, Wintershall, Uniper og østrigske OMV, som betaler halvdelen af gasrørsledningen til 9,5 mia. euro (70,6 mia. kr.), der skal gå fra Rusland til Tyskland via Østersøen.



Det vækker vrede fra blandt andet EU-Kommissionen, som truer med at gøre gengæld, hvis USA ikke tager hensyn til de europæiske selskaber. Derudover mener tyske embedsmænd, at sanktionerne ikke kun handler om Rusland, men at USA forsøger at indtage markedet for gas.



"Det er et angreb på de basale principper for frihandel. Europa skal give et stærkt svar på dette," udtaler Hubertus Heil fra det tyske parti SPD i forbindelse med sanktionerne.



Sanktionerne vil ikke betyde automatiske straffe til selskaber, men kræver derimod en direkte ordre fra Det Hvide Hus, skriver The Telegraph.



/ritzau/FINANS