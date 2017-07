Polens præsident godkender en af tre udskældte retslove

Polens præsident har underskrevet en af tre love i en udskældt reformpakke om landets retsvæsen.



Loven betyder, at justitsministeren får magt til at nominere og fjerne formænd og seniorembedsmænd fra domstolene.



"Præsidenten har underskrevet loven fra 12. juli," siger en vicedirektør på præsidentens kontor ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Det var ventet, at Andrzej Duda ville godkende loven.



Mandag overraskede han mange, da han meddelte, at han nedlægger veto mod de øvrige to love om retsvæsnet. De var vedtaget i parlamentet.



Det skete efter massive protester i hjemlandet og flere klager fra EU-Kommissionen.



Søndag gik polakker over store dele af landet i protest over regeringens reform, der vil begrænse domstolenes uafhængighed.



Demonstranterne mener, at reformen fra det regerende Lov- og Retfærdighedsparti (PiS) ville være et frontalt angreb på landets demokratiske system.



Dudas beslutning om at nedlægge veto mod to af lovene synes påvirket af den store modstand i befolkningen.



"En præsident skal tjene nationen og den polske stat, og der skal være fred i landet," sagde præsidenten, da han forklarede sin beslutning.



Andrzej Duda var medlem af PiS, indtil han i 2015 blev præsident, og han støtter en ændring af retsvæsnet, understreger han.



"Polen har helt afgjort brug for en reform af retsvæsnet, og jeg støtter en sådan. Men Polen har brug for en begavet reform, der kan sikre et velfungerende retsvæsen," sagde Duda ifølge Politico.



Han vil selv fremlægge et lovforslag i løbet af de kommende to måneder.



Umiddelbart efter mandagens melding fra Duda steg den polske valuta, zlotyen, i forhold til euroen.



EU-Kommissionen har truet med sanktioner mod Polen, hvis landet ikke skulle bremse de nye love. Lovene ville ifølge EU underminere retsstaten.



Kommissionen havde planlagt at sende en ny formel advarsel til Polen på et snarligt møde.



/ritzau/Reuters