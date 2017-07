Trumps svigersøn: Jeg samarbejdede ikke med Rusland

Jared Kushner, der er præsident Donald Trumps svigersøn og nærmeste rådgiver, afviser, at han i hemmelighed arbejder sammen med Rusland.



Alle mine handlinger var "rene", siger han foran Det Hvide Hus,



Kushner er kort forinden afhørt af et udvalg i Senatet om Trump-kampagnens mulige forbindelse til Rusland under valgkampens sidste år.



"Jeg arbejder ikke hemmeligt sammen med russerne. Jeg kender heller ikke nogen i Trump-kampagnen, som gjorde det," bedyrer han.



Afhøringen i Senatet foregik for lukkede døre.



Kushner vender tirsdag tilbage til Kongressen. Her skal han afhøres i Repræsentanternes Hus i samme anliggende.



I en skriftlig erklæring til senats efterretningsudvalg erkender han, at han havde fire møder med russere.



Donald Trumps tidligere kampagneleder Paul Manafort og Trumos ældste søn, Donald Trump Jr., er også blevet bedt om at møde op i Kongressen for at svare på spørgsmål om sagen.



Kushners problem er, at han ikke oplyste om disse kontakter, da han blev clearet af FBI til at arbejde i Det Hvide Hus som en af Trumps mest betroede medarbejdere.



"De optegnelser og dokumenter, som jeg frivilligt har stillet til rådighed, vil vise, at alle mine handlinger var rene og skete som led i et normalt forløb for en meget unik valgkampagne."



" Jeg har været helt gennemsigtig i fremlæggelsen af den anmodede information," siger han og læser op af en tekst, som han har forberedt.



"Donald Trump havde et bedre budskab og drev en smartere valgkampagne. Det er grunden til, at han vandt. At antyde noget andet er at gøre nar af dem, som stemte på ham," lader han forstå.



Den seneste sag, der er oprullet af New York Times, handler om en russisk advokat med forbindelse til Ruslands regering, som i juni sidste år tilbød Kushner, Trump Jr. og Manafort belastende oplysninger om Trumps modkandidat ved valget, Hillary Clinton. Mødet fandt sted i Trump-Tower i New York



/ritzau/