Jared Kushner, der er præsident Donald Trumps svigersøn og nærmeste rådgiver, afviser, at han i hemmelighed arbejder sammen med Rusland.



Alle mine handlinger var "meget rene", siger han foran Det Hvide Hus, efter han er blevet afhørt af et udvalg i Senatet om Trump-kampagnens mulige forbindelse til Rusland under valgkampen sidste år.



"Jeg arbejder ikke hemmeligt sammen med russerne, og jeg kender heller ikke nogen i Trump-kampagnen, som gjorde det," bedyrer han.



Afhøringen i Senatet foregik for lukkede døre.



Kushner vender tirsdag tilbage til Kongressen. Her skal han afhøres af efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus i samme anliggende.



I en skriftlig erklæring til senatsudvalget erkender han, at han havde fire møder med russere.



Hans problem er, at han ikke oplyste om disse kontakter, da han blev godkendt af sikkerhedsmyndighederne til at arbejde i Det Hvide Hus som en af Trumps mest betroede medarbejdere.



/ritzau/