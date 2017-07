Trumps svigersøn talte med russerne fire gange: Der skete ikke noget upassende

Jared Kushner afviser at have indgået "hemmelige aftaler" med nogen fremmed regering i forbindelse med valgkampen i USA. Rådgiveren, der er den amerikanske præsidents svigersøn, har "intet at skjule", siger han.



Meldingen kommer i forlængelse af undersøgelser af forbindelser mellem præsident Donald Trumps kampagnehold og Rusland.



- Jeg har ikke indgået hemmelige aftaler med nogen fremmed regering, og det samme gælder andre på kampagneholdet, skriver Kushner, som er gift med Donald Trumps ældste datter, Ivanka Trump.



Kushner har mandag givet et dokument på 11 sider om sagen til det amerikanske nyhedsbureau AP.



Rådgiveren skal senere mandag deltage i en høring i Senatet. Høringen finder sted bag lukkede døre. Her vil Kushner levere samme budskab, som står i den skriftlige udtalelse.



Tirsdag skal han møde i en komité i Repræsentanternes Hus.



Kushner forklarer, at han havde fire kontakter med russere under valgkampen. Ingen af disse møder var ifølge Kushner upassende.



Den amerikanske forretningsmand og jurist nægter også, at hans private forretninger er finansieret af russere.



Også Donald Trumps tidligere kampagneleder Paul Manafort og hans ældste søn, Donald Trump Jr., er blevet bedt om at redegøre for deres relationer til Rusland.



Fælles for Kushner, Donald Trump Jr. og Paul Manafort, er, at de alle var til stede ved et meget omtalt møde i Trump Tower i juni 2016.



Her mødtes de med en russisk advokat, der ifølge en række e-mails kunne levere kompromitterende materiale om Hillary Clinton, der var Trumps rival i valgkampen.



