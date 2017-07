Polsk præsident afviser parlaments omstridte retsreform

Relateret indhold Tilføj søgeagent PiS

Efter massive folkelige protester og flere klager fra EU har Polens præsident, Andrzej Duda, mandag afvist to af tre omstridte retsreformer.



Reformerne var vedtaget i begge parlamentets kamre. Dudas underskrift var sidste instans, før de kunne blive lov.



Men præsidenten har nedlagt veto mod to af de tre kritiserede tiltag, der i realiteten ville give den politiske ledelse kontrol over højesteret.



- Jeg har besluttet at sende dem tilbage til Sejm (underhuset i parlamentet, red.). Det betyder, at jeg nedlægger veto mod loven om højesteret og loven om dommerrådet, siger Duda ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Oppositionen bifalder præsidentens beslutning.



Søndag gik polakker over store dele af landet igen i protest over regeringens reform, der vil begrænse domstolenes uafhængighed.



Demonstranterne mener, at det seneste skridt fra det regerende Lov- og Retfærdighedsparti (PiS) er et frontalt angreb på det demokratiske system.



Lov og Retfærdighedspartiet (PiS) har absolut flertal i parlamentet.



Umiddelbart efter mandagens melding fra Duda steg den polske valuta, zlotyen, i forhold til euroen.



Duda er selv uddannet jurist, og han var tidligere medlem af Europa-Parlamentet for PiS.



EU-Kommissionen har truet med skridt mod Polen, hvis landet ikke skulle bremse de nye love. Lovene ville ifølge EU underminere retsstaten.



Kommissionen havde planlagt at sende en ny formel advarsel til Polen på et snarligt møde.



Regeringens retsreform ville betyde, at de nuværende dommere i højesteret blev fyret.



Nye dommere skulle så udnævnes af en komité sammensat af medlemmer af parlamentet.



Som loven er i dag, bliver dommere udnævnt af Domstolenes Nationalråd.



Flertallet af rådets medlemmer er dommere. Efter udnævnelsen skal præsidenten godkende dem.



/ritzau/