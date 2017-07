Trumps svigersøn i Rusland-sag: "Vi er interesserede i de utallige møder"

Relateret indhold Artikler

Han sidder helt tæt på verdens mest magtfulde mand, både når de vigtigste beslutninger skal tages i Det Hvide Hus, og når det gælder sammenkomsterne i familien Trump.



Men når Jared Kushner, der både bestrider rollen som svigersøn og særlig rådgiver for Donald Trump, mandag skal vidne for det amerikanske senats efterretningskomité, så bliver det på egen hånd og for lukkede døre.



Kushner, der er gift med Donald Trumps ældste datter, Ivanka Trump, skal også vidne tirsdag. Her er det over for en efterretningskomité i Repræsentanternes Hus.



Den 36-årige rådgiver i Det Hvide Hus vil mandag blive adspurgt om sine møder med den russiske ambassadør i Washington, mødet med chefen for en større russisk bank og en russisk advokat.



"Der er meget, som vi gerne vil vide," siger Adam Schiff, der er den ledende demokrat i efterretningskomitéen, søndag til tv-programmet "Face The Nation" på CBS.



"Vi er specielt interesserede i de utallige møder, der angiveligt har fundet sted," siger han og understreger, at der er spørgsmål nok.



"Hans administration har fortalt, at vi kun har ham til rådighed i to timer, så vi forventer, at dette bare bliver det første interview," siger Adam Schiff.



Den nytiltrådte kommunikationsdirektør i Det Hvide Hus, Anthony Scaramucci, siger samtidig, at "han håber, at det er sidste gang, at han behøver at tale om Rusland".



Jared Kushner er dog ikke den eneste, der har vakt interesse for de to spørgelystne komitéer.



Også Donald Trumps tidligere kampagneleder, Paul Manafort, og hans ældste søn, Donald Trump Jr. er blevet bedt om at redegøre for deres relationer til Rusland.



Det står dog stadig uklart, hvorvidt de kommer til at give deres forklaringer i den kommende tid.



Fælles for Kushner, Donald Trump Jr. og Paul Manafort, er, at de alle var til stede ved et meget omtalt møde i Trump Tower i juni 2016.



Her mødtes de med repræsentanter fra Rusland, der ifølge en række e-mails kunne levere kompromitterende materiale om Hillary Clinton, der var Donald Trumps modkandidat ved præsidentvalget.



/ritzau/AFP