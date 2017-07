Ny kommunikationschef: Trump holder sit løfte om muren

USA's præsident, Donald Trump, er fast besluttet på at indfri sit valgløfte om at bygge en mur mod Mexico.



Det siger den ny kommunikationschef for Det Hvide Hus, Anthony Scaramucci, ifølge Fox News i sit første interview, siden han begyndte i sit nye job fredag.



"Muren står øverst på listen for præsidenten, så jeg kan forsikre jer om, at det vil blive gjort," siger Scaramucci i interviewet med radioprogrammet Breitbart News Saturday.



Breitbart er et stærkt højreorienteret medie. Trump har hentet sin chefstrateg Steve Bannon fra Breitbart, som Bannon var leder af.



Scaramucci henviser i interviewet til en liste over Trumps valgløfter, som hænger på væggen på Steve Bannons kontor.



"Vi har en liste over valgløfter der hænger på Steve Bannons væg, og vi arbejder os igennem disse valgløfter," siger den nye kommunikationschef.



"Her er de ting, vi har lovet, og som gode forretningsfolk vil vi indfri de løfter og forsøge at forbedre systemet," siger Scaramucci ifølge Fox News.



Han afviser at nævne en dato for, hvornår byggeriet af den meget omtalte mur vil gå i gang.



Men han siger, at grænsemuren er et af de valgløfter, Trump har "sigtekornet fast rettet mod".



Samtidig erkender han i radiointerviewet lørdag, at han har slettet flere tweets, som kan være en "distraktion" for Det Hvide Hus.



Det gælder blandt andet synspunkter om USA's våbenlov, klimaforandringer og ikke mindst grænsemuren mod Mexico, som ikke lå helt på linje med Trumps.



Blandt de tweets, Scaramucci har slettet, er dette fra 2015:



"Mure fungerer ikke. Det har de aldrig gjort og kommer aldrig til. Berlinmuren 1961-1989, hop ikke på den," skrev han for to år siden.



Blandt de øvrige tweets, der nu er slettet, var et fra 2012 hvor Scaramucci beskrev demokraten Hillary Clinton som "utrolig kompetent".



Clinton var Trumps modstander ved præsidentvalget i november.



/ritzau/