Kongressen vil med nyt Rusland-udspil holde snor i Trump

Republikanere og demokrater i Kongressen er lørdag blevet enige om at fremsætte et lovforslag om at skærpe USA's sanktioner mod Rusland.



EU udtrykker bekymring over forslaget, og ifølge nyhedsbureauerne AP og Reuters vil det heller ikke falde i god jord hos USA's præsident, Donald Trump.



Bliver loven vedtaget, vil den således begrænse Trumps mulighed for på egen hånd at ophæve eller lempe sanktioner mod Rusland, skriver Reuters.



Lovpakken indeholder en passage om, at præsidenten ikke uden om Kongressen kan ændre på sanktioner mod Rusland.



Hvis Trump foreslår tiltag, der markant ændrer den amerikanske politik over for Rusland, skal han ifølge udkastet fremsende en rapport til Kongressen.



Herefter har medlemmerne mindst 30 dage til at godkende eller afvise præsidentens forslag.



I forvejen har USA indført en række sanktioner mod Rusland. Det er sket som følge af landets påståede indblanding i den amerikanske præsidentvalgkamp i efteråret samt landets militære aktioner i Ukraine og annekteringen af den ukrainske halvø Krim.



Trump, der mødte Ruslands præsident, Vladimir Putin, tidligere i juli ved et G20-topmøde i Hamburg og betegnede det som en "ære", er blevet kritiseret for at være for forsonende over for Putin og Rusland.



"Tager man Ruslands mange overtrædelser i betragtning - og præsident Trumps tilsyneladende manglende evne til at håndtere dem - så er det nødvendigt med en stærk sanktionslov, siger Chuck Schumer, minoritetsleder i Senatet," ifølge AP.



Putin har nægtet enhver russisk indblanding i præsidentvalget i USA, og Trump har afvist påstande om, at hans kampagnestab samarbejdede med Rusland.



Lovforslaget, som Chuck Schumer forventer bliver vedtaget uden problemer, omfatter også nye sanktioner mod Iran og Nordkorea.



Udsigten til nye selvstændige amerikanske sanktioner mod Rusland vækker bekymring i Bruxelles. EU-Kommissionen opfordrer USA til at koordinere tiltagene med sine partnere i G7 ifølge Reuters.



/ritzau/