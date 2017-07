Ekspert: Omstridt reform kan koste Polen stemmeret i EU

Hvis Polens præsident, Andrzej Duda, ender med at underskrive en omstridt reform af retsvæsnet, kan det få konsekvenser for landets medlemskab af EU.



Det siger professor og leder på Center for Europæisk politik ved Københavns Universitet, Marlene Wind.



Overhuset i Polens parlament har natten til lørdag godkendt en reform, der indebærer, at parlamentet og regeringen skal udpege dommere.



Reformen betyder ifølge kritikere, at magtens tredeling reelt vil ophøre, da den lovgivende magt kommer til at kontrollere den dømmende magt.



"EU har allerede gjort meget. Man har gennem dialog og henvendelser prøvet at få polakkerne til at forstå, at det her ikke går," siger Marlene Wind og peger på tre mulige sanktioner, som EU kan sætte ind mod Polen, hvis præsidenten underskriver reformen, og den træder i kraft.



"Man har indledt en retssag mod Polen med en åbningsskrivelse. Hvis Polen ikke svarer tilfredsstillende på den, så kommer sagen for EU-Domstolen. Det er den ene mulighed," siger hun.



Derudover kan EU også tilbageholde midler fra Polen.



"Man kan sige, at de ikke får regional støtte og landbrugsstøtte, medmindre de lever op til EU's regelsæt."



Den sidste og mest effektive sanktion er ifølge Marlene Wind at iværksætte artikel 7.



Det er en procedure i EU-traktaten, der aldrig er brugt før. Den kan i yderste konsekvens føre til sanktioner og tab af stemmeretten i EU's ministerråd.



"EU er jo et fællesskab for demokratier. Polen har selv valgt at blive en del af det her fællesskab. Så når man ikke længere lever op til de basale spilleregler, der er, så må man vurdere, om man vil melde sig ud. Og så hører man efter min mening ikke hjemme i det her fællesskab," siger hun.



/ritzau/