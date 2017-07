Kommunerne har kappet hver ottende chef

Kommuner har på fem år fjernet hver ottende chef. I alt er 4200 chefer og ledere sparet væk i 98 kommuner.



Det viser tal fra Kommunerne og Regionernes Løndatakontor, skriver DR Nyheder.



Det er et markant fald i antal chefer, mener Kurt Houlberg. Han er professor i kommunaløkonomi hos Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.



- Mig bekendt har der ikke været en tilsvarende udvikling tidligere i den kommunale historie, siger han.



Mange kommuner har fjernet chefer uden at ramme velfærden, vurderer Kurt Houlberg.



- Man sparer nogle lønkroner til cheflønninger, og så giver det måske også anledning til at trimme organisationen og rydde op i administrative procedurer, som ikke er tidssvarende, siger Kurt Houlberg.



Kommunernes Landsforening (KL) erkender, at der skulle fjernes ledere og chefer.



- Det er udtryk for, at kommunerne har et benhårdt fokus på kerneopgaverne, og at de prioriterer deres ressourcer på det, der har direkte betydning for borgerne, siger Høje-Taastrups borgmester, Michael Ziegler (K).



Han er formand for KL's Løn- og Personaleudvalg.



Siden 2012 har Bornholms Regionskommune halveret chefstillinger fra 260 til 130. Bornholm skulle finde 20 millioner kroner på kontoen for chefer og administrationskontoen, siger borgmester Winni Grosbøll (S).



- Det har været en god øvelse, hvor vi har sparet penge og sikret kvaliteten og nogle steder udbygget den, siger hun.



/ritzau/