Siemens kapper bånd til Rusland efter gasballade på Krim

Siemens skærer flere bånd til Rusland, efter at fire gasturbiner er solgt til Krim i strid med EU-regler.



Selskabet vil sælge dets ejerandel i den russiske virksomhed Interautomatika, som har fremstillet turbinerne på teknologi fra Siemens.



Rusland og Krim er underlagt EU-sanktioner. Det er besluttet, at virksomheder i EU ikke må sælge energiteknologi til halvøen.



Det var Ruslands annektering i 2014 af den ukrainske halvø Krim, der fik EU til at indføre sanktioner.



Den tyske virksomhed med base i München vil også stoppe leverancer til statslige virksomheder i Rusland.



Siemens har ikke set beviser på, at der er sket brud på EU-forbud, hedder det i en meddelelse.



Men Siemens har fået troværdige meldinger om, at fire turbiner er havnet på Krim.



- Denne udvikling er i åbenlys konflikt med Siemens' kontrakter, tillid og EU-regler, skriver virksomheden.



Rusland har tidligere afvist historier om den tyske virksomheds salg af turbiner til Krim.



En talsmand for regeringen har sagt, at udstyret blev solgt af en russisk virksomhed. Problemet er, at den benytter Siemens' teknologi, og den er delvist ejet af tyskerne.



Siemens har tilbudt at annullere kontrakten på turbinerne og købe dem tilbage. De blev ifølge kontrakten solgt til Taman i det sydlige Rusland. Men de havnede på Krim. Taman ligger ti kilometer fra Krim.



/ritzau/Reuters