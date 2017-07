EU efterlyser klar britisk melding om exit-betaling

Den britiske regering må fremlægge et udspil om, hvad den er parat til at acceptere af økonomiske forpligtelser over for EU i forbindelse med landets exit fra samarbejdet.



Det siger EU's chefforhandler, Michel Barnier, torsdag på et pressemøde i Bruxelles efter anden runde i exit-forhandlingerne.



- Klarhed over den britiske position er fuldstændig afgørende for, at vi som forhandlere kan gøre tilstrækkelige fremskridt på dette økonomiske emne, der ikke kan adskilles fra andre emner, siger Michel Barnier.



Han siger, at forhandlerne har brug for overblik over positionerne for at være i stand til at finde kompromiserne.



- Vi kan ikke gøre noget uden at have det overordnede billede, siger han.



EU vil have Storbritannien til at betale sin del af de økonomiske forpligtelser, som de selv har været med til påtage som medlem af EU.



Barnier siger, at EU 29. maj har fremlagt sin holdning til principperne for den økonomiske afregning.



EU vil nå til enighed med briterne om metoden til at gøre regningen op. Først derefter kan selve beløbet findes.



Storbritannien anerkendte i sidste uge, at de også har forpligtelser over for EU efter exit-datoen. Og det skal der findes en løsning på.



Den britiske exit-forhandler, brexitminister David Davis, siger, at der har været "robuste og konstruktive" forhandlinger om Storbritanniens økonomiske forpligtelser over for EU.



- Vi anerkender begge vigtigheden af at få styr på de forpligtelser, vi har over for hinanden, siger David Davis på pressemødet i Bruxelles.



- Der er helt klart meget mere at tale om og mere arbejde, der skal gøres, før vi kan løse det, siger han.



- I sidste ende vil det kræve fleksibilitet fra begge sider at finde en løsning.



Hvis der til efteråret er opnået "tilstrækkelige fremskridt" på de vigtigste områder, herunder om pengene, er EU parat til at tale om rammerne for fremtidens forhold.



Storbritannien ventes at forlade EU-samarbejdet 29. marts 2019.



/ritzau/