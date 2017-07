Republikanernes ønske om at afskaffe sundhedsreformen Obamacare er med al sandsynlighed en plan, der ikke kommer til at lykkes.



Sådan lyder det fra Lars Thorup Larsen, lektor ved Aarhus Universitet med speciale i sygesikring og sundhed i USA.



Efter at det tirsdag stod klart, at Republikanerne ikke kunne samle nok stemmer til at indføre en ny sundhedsreform, annoncerede Mitch McConnell, flertalsleder i Senatet, at han vil gennemføre en afstemning for at ophæve Obamacare i næste uge.



- Man skal aldrig sige aldrig. Men jeg tror, det er stærkt, stærkt usandsynligt, at han (flertalsleder i Senatet Mitch McConnell, red.) kan få et flertal for det, siger Lars Thorup Larsen onsdag.



Hans vurdering er, at Mitch McConnell vælger at annoncere afstemningen, selv om han godt ved, at den ikke får opbakning, i et forsøg på at skyde ansvaret fra sig selv og præsident Donald Trump.



- Hvis der senere viser sig problemer med Obamacare, fordi Republikanerne selv hiver finansiering ud af den, så kan de sige, at de gjorde, hvad de kunne for at afskaffe reformen, siger han.



