Trump peger på erfaren republikaner som Rusland-ambassadør

Den amerikanske præsident, Donald Trump, vil nominere den tidligere republikanske præsidentkandidat Jon Huntsman som USA's nye ambassadør til Rusland.



Huntsman er 57 år gammel.



Han er blandt andet tidligere guvernør i delstaten Utah og ambassadør i Kina.



Trumps beslutning vil blive offentliggjort senere tirsdag amerikansk tid, siger en anonym kilde i Det Hvide Hus.



Hvis Huntsman efterfølgende bliver godkendt af Senatet, vil han blive USA's mand i Moskva, mens sagen om mulig russisk indblanding i det amerikanske præsidentvalg står på.



Her bliver Donald Trumps kampagnestab især beskyldt for at have samarbejdet med russerne i et forsøg på at fælde Trumps modkandidat, Demokraternes Hillary Clinton.



Både Trump selv og den russiske præsident, Vladimir Putin, har benægtet alle former for samarbejde.



Jon Huntsman har tidligere tjent som den amerikanske ambassadør i Kina. Det skete fra 2009 til 2011, mens den amerikanske præsident hed Barack Obama.



Huntsman var præsidentkandidat i 2012, hvor Mitt Romney endte med at vinde Republikanernes kandidatur.



Sagen om mulig russisk indblanding i det amerikanske præsidentvalg, som Donald Trump vandt i november 2016, er et tilbagevendende problem for præsidenten.



Trump har gentagne gange stemplet historierne som falske og langet ud efter modstandere og medier.



Medierne har løbende berettet om møder mellem russiske repræsentanter og Trumps kampagnestab.



I sidste uge blev fokus rettet mod Trumps ældste søn, Donald Trump Jr., der mødtes med en russisk advokat for at få smuds på Hillary Clinton.



Mødet fandt sted i juni 2016 i Trump Tower i New York.



