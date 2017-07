USA appellerer til Iran om at løslade amerikanske og andre udenlandske statsborgere, som ifølge USA tilbageholdes på opdigtede anklager.



- Vi kræver alle amerikanske statsborgere, der uretmæssigt tilbageholdes i Iran, løsladt, så de kan vende hjem til deres familier, siger en embedsmand i udenrigsministeriet i Washington.



Tidligere søndag meddelte Iran, at en amerikansk statsborger er idømt ti års fængsel. Ifølge anklagen har personen forsøgt at "infiltrere" landet.



Søndag kom også en opsigtsvækkende melding om, at Hossein Fereidoun, som er bror til præsident Hassan Rouhani, er anholdt.



Fereidoun er berettiget til løsladelse mod kaution.



