Macron: Trump kan skifte mening om klimaaftale

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, ser optimistisk på muligheden for, at USA's præsident, Donald Trump, vil omgøre sin beslutning om at trække USA ud af Parisaftalen om klimaet.



Det skriver avisen Le Journal de Dimanche ifølge Reuters.



"(Trump) fortalte mig, at han vil forsøge at finde en løsning i de kommende måneder," siger Macron med henvisning til sine møder med Trump i Paris torsdag og fredag.



"Vi talte i detaljer om de ting, der kan få ham til at vende tilbage til Parisaftalen," tilføjer Macron til den franske søndagsavis.



Trump overraskede under besøget i den franske hovedstad, da han på et pressemøde sagde, at "noget kan ske med Parisaftalen, lad os se".



Det blev set som tegn på, at Trump holder en dør åben for at ændre sin holdning til klimaaftalen.



Macron havde inden besøget sagt, at han ville forsøge at få Trump til at skifte mening.



"Jeg opgiver aldrig at overbevise, for jeg mener, at det er en del af mine pligter i denne her position," sagde Macron efter G20-topmødet i Hamburg i Nordtyskland få dage før Trumps ankomst.



Næsten 200 lande har skrevet under på aftalen, der blev indgået i Paris i december 2015. Den sigter på at nedbringe udslippet af drivhusgasser for at bremse den globale opvarmning.



Konkret er målet at holde klodens opvarmning under maksimalt 1,5-2 grader i forhold til det førindustrielle niveau. I 2016 lå det på cirka 1,3 grader over.



Donald Trump har sagt, at han vil forsøge at forhandle en ny og "mere fair" aftale.



"Det er min forpligtelse at beskytte Amerika og de amerikanske borgere, og for at leve op til den vil jeg trække USA fra Paris-klimaaftalen," sagde Trump, da han offentliggjorde sin beslutning.



Han pegede på, at Kina blandt andet kan forurene, så meget landet ønsker de næste 13 år. Og derfor er aftalen er ifølge præsidenten ikke rimelig.



"Denne aftale handler mindre om klimaet og mere om andre landes økonomiske fordel over USA," sagde Trump.



