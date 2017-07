Den tidligere britiske premierminister Tony Blair siger, at EU-ledere har sagt til ham, at de er parate til at være fleksible over for Storbritannien i spørgsmålet om fri bevægelighed for briter i EU efter brexit.



Tony Blair siger ifølge BBC, at det er højtstående ledere i andre EU-lande, som har givet udtryk for vilje til ændring af et af nøgleprincipperne ved medlemskab af det indre marked.



- Franskmændene og tyskerne deler nogle af briternes bekymringer - navneligt omkring indvandring. De ville være parate til at indgå et kompromis, når det gælder den frie bevægelighed, skriver den tidligere premierminister.



