Trump vil invitere Putin til det Hvide Hus - men ikke endnu

Det kommer til at ske, bare ikke endnu.



USA's præsident, Donald Trump, siger, at han er villig til at invitere Ruslands præsident, Vladimir Putin, på besøg i Det hvide hus i Washington.



Men tidspunktet er ikke det rette nu, sagde Trump om bord på flyet til Paris, hvor han torsdag er på besøg hos Frankrigs præsident, Emmanuel Macron.



På flyet blev Trump spurgt, om han vil invitere Putin til Washington trods striden om mulig russisk indblanding i den amerikanske valgkamp sidste år.



Trump svarede, at det vil han være villig til, "på det rette tidspunkt".



"Jeg tror ikke, at dette tidspunkt er nu, men ja, det ville jeg," sagde præsidenten.



Han tilføjede, at det nemmeste ville være at undgå Putin, men det vil ikke være det klogeste.



"Det nemmeste for mig vil være at sige til jer, at jeg aldrig vil invitere ham. At vi aldrig nogensinde vil tale med Rusland, sagde Trump på flyveturen til Paris.



"Hvis man ikke har en dialog, må man være nogle fjolser," tilføjede han.



Udtalelserne blev offentliggjort af Det Hvide Hus torsdag aften.



Trump og hans medarbejdere har været ramt af anklager om, at der under valgkampen op til præsidentvalget i november var kontakter til Rusland.



Amerikanske efterretningstjenester siger, at Rusland prøvede at påvirke valget til Trumps fordel.



