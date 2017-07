Theresa May græd efter nyhed om valglussing

Den britiske premierminister, Theresa May, har torsdag givet interview til britiske BBC Radio om det skæbnesvangre valg 8. juni, hvor May mistede det absolutte flertal i parlamentet.



I interviewet fortæller May, at det var hendes mand Philip, der fortalte hende resultatet af afstemningen, der kom som "et fuldstændig chok".



"Det tog et par øjeblikke før det sank ind," siger hun til BBC og uddyber, at "hun ikke havde set det komme".



Herefter gav hendes mand hende et kram, og efter ejet udsagn "fældede hun en lille tåre".



Ifølge nyhedsbureauet Reuters siger premierministeren også, at hun ikke har fortrudt valget om at udskrive lynvalget, selv om hun langt fra fik den fremgang, som det blev hende spået i starten af valgkampen.



Hun har heller ikke overvejet at træde tilbage, siger hun i et interview ifølge Reuters.



Efter valget er Theresa May ellers blevet en skydeskive i det konservative parti i Storbritannien.



Hun er blevet kritiseret internt i partiet, og der går rygter om, at hendes lederskab i partiet hænger i en tynd tråd.



/ritzau/