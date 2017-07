Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, siger onsdag, at det er latterligt, at den amerikanske præsident Donald Trumps ældste søn kritiseres for et møde med en russisk advokat, som i e-mails havde antydet, at hun lå inde med følsomme informationer om Hillary Clinton.



I en reaktion på de mange beskyldninger om russisk indblanding i den amerikanske valgkamp siger Lavrov, at han gerne vil se "i det mindste en kendsgerning", som beviser, at Rusland forsøgte at blande sig i den demokratiske proces i USA.



- Jeg har nu til min overraskelse hørt, at en russisk advokat, en kvinde, og Trumps søn, blevet stærkt kritiseret for at have mødtes. Det er for mig at se helt vildt, siger Lavrov, som onsdag holdt pressemøde i Bruxelles.



- Hvis en eller anden person taler med en advokat, hvad skulle det så skabe af problemer eller trusler? Jeg kendte ikke til dette. Jeg har netop hørt det i tv, siger han.



De e-mails, der foreligger om mødet, anses af Trumps kritikere for at være de hidtil mest konkrete beviser til en underbygning af påstandene om, at Trumps valgstab bød russisk indblanding i valgkampen velkommen.



Lavrov tager afstand fra mediernes store interesse i sagen.



- Det er forbløffende, hvordan seriøse personer kan gøre et muldvarpeskud til et bjerg, siger han.



