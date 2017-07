Storbritannien skal i de kommende dage skabe klarhed over, hvad deres positioner er på de vigtigste områder af exit-forhandlingerne med EU.



Det siger EU's chefforhandler, Michel Barnier, onsdag på et pressemøde i Bruxelles.



- Uret tikker, siger Barnier før næste forhandlingsrunde mellem EU og Storbritannien.



Runden starter på mandag i Bruxelles.



Michel Barnier siger, at EU foreløbig har offentliggjort ni dokumenter med EU's positioner.



- Vi har nu brug for at kende Storbritanniens positioner på alle disse områder, siger EU's chefforhandler.



- Vi har brug for at vide, hvor vi er enige, og hvor vi er uenige, så vi kan forhandle for alvor, siger han.



Samtidig advarer han om, at der skal ske fremskridt på alle de vigtigste områder, før EU og Storbritannien kan begynde at tale om fremtidens forhold.



De vigtigste områder er fremtidens rettigheder for EU-borgere i Storbritannien. Den økonomiske opgørelse. Og grænsen mellem Irland og det britiske Nordirland efter exit.



- Fremskridt på et eller to af disse emner vil ikke være tilstrækkeligt til, at vi kan begynde at tale om det fremtidige forhold til Storbritannien, siger Barnier.



- Jo hurtigere vi bevæger os fremad, jo før er vi i stand til at begynde at tale om vores fremtidige forhold, siger han.



/ritzau/