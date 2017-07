Trump Jr. afviser at have talt med sin far om russer-møde

Relateret indhold Artikler

Donald Trumps ældste søn, Donald Trump Jr., siger i et interview med tv-kanalen Fox News, at han ikke talte med sin far om det omdiskuterede møde med russiske kilder i juni 2016.



Formålet med mødet var at skaffe oplysninger om Hillary Clinton, der kunne skade den demokratiske kandidats kampagne op til præsidentvalget.



"Der var intet at fortælle. Det var ikke andet end 20 spildte minutter, hvilket er en skam. I bagklogskabens lys ville jeg nok have gjort tingene en smule anderledes," siger han i interviewet.



"For mig var dette research på vores modstandere. De havde noget, som måske var mere konkrete beviser på alle de historier, man havde hørt om. Historier, der formentlig ikke var blevet belyst i flere år, så jeg tænkte, at jeg ville høre mere om dem," siger han.



"Men det førte seriøst ingen vegne, og det var ret tydeligt, at det ikke var det, som mødet handlede om," siger sønnen uden at adressere, hvad der så blev talt om.



Donald Trumps søn har valgt at lægge en korrespondance af e-mails frem i forlængelse af de seneste dages spekulationer om et møde sidste år mellem ham og en russisk advokat.



Offentliggørelsen kom i kølvandet på, at avisen New York Times i detaljer kunne omtale en række e-mails, der var gået forud for mødet.



På Twitter har Donald Trump Jr. offentliggjort det, han omtaler som hele ordudvekslingen med pr-manden Rob Goldstone om mødet.



Goldstone arrangerede mødet mellem præsidentens ældste søn, som arbejdede på Donald Trumps kampagnehold, og den russiske advokat Natalia Veselnitskaja.



/ritzau/