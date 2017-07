Uber vil tilbage til Danmark: Vi er parate til at tilpasse os danske forhold

En ny taxalov blev det endegyldige dødsstød for Uber i Danmark, men nu er den både elskede og udskældte taxatjeneste på vej tilbage til de danske veje.



Det fortæller Kristian Agerbo, talsperson for Uber i Danmark, til Danmarks Radio:



"Vi er parate til at tilpasse os danske forhold, og vi håber, at der kan blive en dialog om, hvordan sådan en model kunne se ud," siger Kristian Agerbo.



Uber kom til Danmark i 2014, hvor tjenesten straks blev anmeldt til politiet af Trafikstyrelsen. I dag kører der også en sag i Københavns Byret mod fem tidligere Uber-chauffører, der er anklaget for piratkørsel.



Meldt til politiet



Uber blev andet anklaget for ikke at overholde den danske taxalovgivning. I februar kom der så en ny taxalov, som Uber heller ikke kunne leve op til, da taxaer også fremover skal have sædefølere og taxameter.



Derfor sagde Uber, at tjenesten stoppede i Danmark, men nu vil selskabet tilbage, lyder det:



"Vi lavede nogle begynderfejl i Danmark, det indrømmer vi gerne, men vi skabte noget, som folk var glade for," siger Kristian Agerbo til DR.



Uber kan ifølge mediet ikke sige, hvordan selskabet har tænkt sig at leve op til den danske lovgivning.