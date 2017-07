USA vil teste missilforsvar efter nordkoreansk aggression

USA planlægger at teste missilforsvarssystemet Thaad, der er et af landets værn mod at blive ramt af et missilangreb.



Det oplyser Det Amerikanske Missilforsvarsagentur (MDA) fredag.



Thaad er et system, der afvæbner fjendtlige missiler ved at ramme dem med mindre missiler uden sprænghoveder.



Afprøvningen af systemet finder sted, mens spændinger mellem USA og Nordkorea stiger som følge af sidstnævntes gentagne missiltest.



Nordkorea afprøvede tirsdag for første gang et såkaldt interkontinentalt ballistisk missil, der var i stand til at nå det amerikanske fastland.



Det vil være første gang, at USA tester sit Thaad-system mod angreb fra missiler af den type. Forsvarssystemets missiler vil blive affyret fra delstaten Alaska.



MDA oplyser, at det vil udføre testen af systemet i løbet af de kommende dage.



Thaad-systemet har været hyppigt omtalt de seneste måneder, da USA har opført systemet i Sydkorea som et værn mod Nordkoreas kortdistancemissiler.



Systemet er blandt andet kontroversielt, fordi det har mødt kritik fra Kinas regering, som er bekymret over, at amerikanerne er kommet lidt for tæt på Kinas grænse.



Rusland og Kina fordømte i en fælles udtalelse opførelsen af systemet i Sydkorea. De to lande mener, at USA har opført systemet i Sydkorea for at øge sin indflydelse i Asien under dække af at forsvare sig mod Nordkorea.



USA har andre værn mod et missilangreb. Systemet GMD er også lavet til at skyde missiler ned, før de rammer det amerikanske fastland.



GMD har dog en væsentlig lavere succesrate end Thaad.



