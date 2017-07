USA's udenrigsminister, Rex Tillerson, siger ifølge Reuters, at der ikke er en langsigtet fremtid for Bashar al-Assad i Syrien.



Udtalelsen kommer efter fredagens møde mellem den amerikanske præsident, Donald Trump, og den russiske præsident, Vladimir Putin.



Tidligere fredag kom det frem, at USA og Rusland har indgået en aftale om våbenstilstand i den sydvestlige del af Syrien.



Efter mødet mellem de to præsidenter har USA's udenrigsminister, Rex Tillerson, talt til pressen.



Her siger han, at håbet er, at den indgåede aftale kan bredes ud til større dele af Syrien, og at både USA og Ruslands interesse er et stabilt Syrien.



I samme tale sagde Rex Tillerson, at han ikke ser en fremtid for Syriens præsident Bashar al-Assad i Syrien. Hvordan hans exit fra kontrollen af landet skal ske er endnu uafklaret.