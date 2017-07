Krisen i Grækenland trækker lange skygger - og fredag godkendte eurozonen endnu en udbetaling til det gældsplagede land på 8,5 mia. euro. Det skriver flere medier.



Det er det tredje kriselån i den størrelse, som landet får, efter at man tilbage i 2015 blev enige med EU, IMF og Den Europæiske Centralbank, ECB, for at undgå en statsbankerot.



De 19 finansministre i eurozonen blev i juni enige med grækerne om det nye kriselån til gengæld for reformer, der blandt andet betyder øgede skatter og privatiseringer.