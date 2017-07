Storsmilende Trump og Putin mødtes kort før drøftelser

Brede smil og varme håndtryk prægede billedet, da præsident Donald Trump og præsident Vladimir Putin kortvarigt mødtes fredag under G20-topmødet i Hamburg forud for et bilateralt møde mellem to ledere.



Trump og Putin udvekslede et par hurtige og øjensynligt morsomme bemærkninger, inden de formelt skulle mødes til bilaterale drøftelser.



I et kort videoklip, som blev lagt ud på Facebook af den tyske forbundsregering, ses Trump række hånden frem til sin russiske modpart ved et bord, hvor der står flere andre.



På et andet klip ses Trump række armen frem og klappe Putins albue, mens begge mænd smiler. I et tredje klip ses Trump, da han klapper den russiske leder på ryggen.



Første oficielle møde



Mødet var deres første ansigt til ansigt, efter at Trump blev indsat som præsident.



Trump og Putin mødes bilateralt fredag eftermiddag. Møder har stor bevågenhed i medierne og vil blive fulgt meget nøje.



Trump er under pres for at finde en bedre balancegang i forhold til Rusland og EU. Det spiller også ind, at Trump mødes med Putin på et tidspunkt, hvor der i USA er stor fokus på beskyldninger om, at Rusland blandede sig i USA's valgkamp sidste år.



Mens disse temaer vil hænge i luften, så er der kun få, som forventer konkrete fremskridt i drøftelserne af vanskelige konflikter som krisen i Ukraine og krigen i Syrien.



"Jeg kan ikke forestille mig, at der på mødet sker nogle større fremskridt i det amerikansk-russiske forhold. Dertil er forholdet alt for belastet," siger Michael O'Hanlon, udenrigspolitisk analytiker hos The Brookings Institution.



Trump understregede under sit besøg i Polen tidligere på ugen USA's støtte til Natos artikel 5, forsvarsdoktrinen kaldet musketereden, som siger, at et angreb på et medlemsland er det samme som et angreb på hele den vestlige alliance.