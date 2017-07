Biler brænder i Hamborg i nye optøjer forud for G20

Brændende biler, sårede betjente, anholdte demonstranter og manglende garanti for sikkerhed.



Det er situationen i Hamborg, hvor politi og demonstranter igen er stødt sammen, mens ledere fra hele verden er samlet i forbindelse med G20-topmødet.



Optøjerne betyder blandt andet, at USA's førstedame, Melania Trump, er blevet forhindret i at møde op til et G20-arrangement i byen.



"Vi har ikke kunnet få den nødvendige sikkerhedsgodkendelse af politiet til at forlade hotellet," siger en talskvinde for Melania Trump til nyhedsbureauet dpa.



Også Tysklands finansminister, Wolfgang Schäuble, har droppet et G20-arrangement på grund af sikkerhedsmæssige hensyn.



Politiet i Hamborg beder fredag middag om akut hjælp fra politikredse fra hele Tyskland for at få kontrol over situationen. Frygten er, at det vil eskalere i løbet af dagen.



Allerede fredag morgen var politiets vandkanoner i brug. Det er sket flere gange siden.



Hundredvis af demonstranter har også forsøgt at trænge ind i den såkaldte højsikkerhedszone i Hamborg.



Det er i dette område, at ledere fra hele verden møder op fredag og lørdag for blandt andet at diskutere klima, terror og økonomi.



Ifølge avisen Bild er mange biler sat i brand. Brandfolk arbejder flere steder i byen med at få bugt med flammerne. I et enkelt nabolag skal mellem 25 og 30 biler være udbrændt.



I løbet af den seneste uge har uroligheder præget Hamborg. Det eskalerede torsdag aften, hvor vrede demonstranter kastede flasker mod betjente. Politiet svarede igen med vandkanoner og tåregas.



Mindst 111 betjente meldes såret i optøjerne. Fem af dem bliver behandlet på sygehuset, skriver Bild. Avisen melder om 29 anholdte demonstranter.



Også flere demonstranter er blevet såret i urolighederne. Det oplyser en talskvinde for aktivisterne til dpa. Hun kan ikke sætte et præcist tal på.



"Men der er mange. Flere af dem er alvorligt såret," siger hun.



