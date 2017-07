Nyhedsanalyse: Tør Trump udfordre Putin under politisk stormøde?

Verden venter især svar på ét spørgsmål fra de enorme haller i Hamborgs messeområde: Vil Donald Trump for alvor udfordre Vladimir Putin på spørgsmålet om russisk indblanding i sidste års valgkamp?



Svaret kan definere det G20-topmøde, der fredag formiddag er på vej til at blive de vanskeligste, siden verdens største økonomer efter finanskrisen i 2008 besluttede sig for at samarbejde i dette forum.



Da Donald Trump torsdag var i Polens hovedstad, Warszawa, blev han direkte spurgt, om han ikke én gang for alle vil sige, at russerne havde blandet sig.



"Ingen kan vide det med sikkerhed" svarede Trump og gled udenom med henvisning til, at russerne måske havde blandet sig, men at det også kunne være så mange andre.



Andre i USA er mere sikre.



Som f.eks. efterretnigstjenesterne CIA, FBI og NSA, der i en fælles rapport har udtrykt "stor tillid til", at den russiske præsident og Kreml arbejde på at "hjælpe Trumps chancer i valgkampen ved at miskreditere Hillary Clinton", samt at Putin selv beordrede en "kampagne for at få indflydelse på den amerikanske valgkamp i 2016".



Den slags påstande afviser Trump med, at efterretningstjenesterne før har taget fejl. Som de f.eks. opsigtsvækkende fejlagtigt gjorde med påstanden om Iraks masseødelæggelsesvåben, der var anledningen til krigen mod Saddam Husseins Irak.



Andet fokus fra Trump



I Warszawa anslog Trump foran jublende masser imidlertid også andre toner. Han lovede polakkerne, der sammen med især de tre baltiske lande, frygter russisk aggression, at USA vil tage skridt til at stoppe Ruslands "destabiliserende adfærd".



Et løfte, der i den grad er åben for fortolkning, hvis man retorisk spørger sig selv, hvad Trumps administration har tænkt sig at foretage sig i praksis.



Men et første ideologisk skridt til at udforme en udenrigspolitik tog den amerikanske præsident i sin Warszawa-tale, hvor han bl.a. sagde, at "vor tids fundamentale spørgsmål er, om Vesten har viljen til at overleve, har vi tillid nok til vore værdier, så vi vil forsvare dem uanset omkostningerne? Har vi modet til at forsvare vores civilisation overfor de, der vil undergrave og ødelægge den?"



Flere iagttagere betegner især disse linjer som Trumps første forsøg på at være præsidentiel - efter et utal af tweets, der har ødelagt al tillid til hans varetagelse af embedet.



Et USA i isolation



Fredag og lørdag vil vise, om Trump kan følge op med at undgå en total isolation af USA på G20-topmødet, hvor en amerikansk præsident under mere normale forhold vil være en naturlig alfahan og førerhund.



Ifølge diplomatiske kilder i Hamborg, der anonymt taler med internationale medier, så arbejdes der intenst på at få USA med på sluterklæringens afsnit om såvel klima som international samhandel.



Men intet tyder på, at Trump vil hjælpe Merkel med netop det. Når den amerikanske præsident helt melder fra til klima-debatten på topmødet, er det ikke bare et vink med en vognstang, men en telefonpæl direkte mellem øjnene på forbundskansleren og hendes ambition om ikke at splitte G20.



Intet tyder på, at Merkels personlige formøde med Trump torsdag aften - som begge sider ikke vil sige meget om - var nogen succes.



På det nylige G7-møde på Sicilien meldte USA sig ud af Paris-aftalen om klima. Nu arbejder de tyske værter for G20 på en formulering, hvor man respekterer den beslutning, men alligevel henviser til, at USA deler de fælles mål om at sikre, at den gennemsnitlige globale temperatur ikke stiger med mere end 2 grader.



Det er langt fra en given sag, at det lykkes.



På Sicilien måtte de øvrige lande sluge en formulering om handel, der henviser til "gensidigt udbytte" samt at samhandlen skal være "fair".

Det dækker i USA's optik over, at man ikke vil have store handelsunderskud med stort set hele verden, herunder især Kina og Tyskland.



Meget tyder på, siger diplomaterne, at en række G20-lande ikke vil acceptere netop den formulering.



Derfor kan uenighed om at bekæmpe protektionisme og sikre samhandel blive en stor forhindring for, at G20-landene bliver enige om et fælles slutdokument.



Det vil i givet fald være første gang, det sker, og en fiasko for forbundskansler Angela Merkel, der få måneder inden valget til Bundestag har brug for at demonstrere sin status på den internationale scene.