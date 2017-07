Luften i dele af Hamburg er torsdag blevet brugt til at kaste flasker, fyrværkeri og tåregas mellem demonstranter og politi.



Da eftermiddag blev til aften i den nordtyske by, udviklede en demonstration på omkring 12.000 mennesker sig til sammenstød mellem politi og demonstranter.



Det skriver nyhedsbureauet AFP.



Demonstranter bar bannere som "Smadr G20" og "Velkommen til helvede".



Protesten blev tidlig torsdag aften blokeret af politiet, efter at omkring 1000 personer fra demonstrationen nægtede at følge politiets opfordring til at smide deres maskering.



Det førte til, at demonstranter kastede flasker og sten efter betjente, der svarede igen ved at storme de omkring 1000 tilbageværende demonstranter med tåregas og vandkanoner.



Kort efter sammenstødene valgte arrangørerne at ophæve demonstrationen ifølge politiet.



Torsdag aften klokken 21 var der intet overblik over antallet af anholdte eller eventuelt tilskadekomne.



Sammenstød i sidste weekend



20.000 tyske betjente fra hele landet skal passe på deltagerne ved G20-topmødet.



Allerede i weekenden var der sammenstød mellem politi og demonstranter, da myndighederne fjernede opsatte telte ved Elben. Også natten til onsdag stødte parterne sammen.



Her sprøjtede betjente ligeledes med vandkanoner i et forsøg på at sprede en folkemængde, der havde slået lejr før G20-topmødet, hvor verdensledere som Donald Trump og Vladimir Putin mødes.



G20 er en sammenslutning af verdens 19 vigtigste industrilande og vækstøkonomier samt EU. Gruppen blev dannet i 1999 som reaktion på finanskrisen i Asien.



Siden 2008 har der været årlige eller halvårlige møder. De afholdes på skift i medlemslandene.



G20 har ingen formel beslutningskraft eller myndighed. Men mødernes sluterklæringer udstikker retningslinjer for, hvad de magtfulde lande vil og kan sammen.