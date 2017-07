Frankrig vil stoppe salget af benzinbiler i 2040

Frankrig vil være verdens førende land inden for vedvarende energi. Derfor er regeringen på vej med en række ambitiøse målsætninger. Det skriver erhvervsmediet Bloomberg.



Et af tiltagene er et totalt stop for salg af benzin- og dieseldrevne biler i 2040. Det skal skyndes på vej med en skatterabat til ejere af biler lavet før 2001, hvis ejerne skifter dem ud.



"Målet bliver hårdt at nå. Men Frankrig vil være nummer et, når det kommer til at have en grøn økonomi," siger landets energiminister, Nicolas Hulot, ifølge Bloomberg.



Ud over målet om helt at stoppe salget af benzin- og dieseldrevne biler i 2040, vil Frankrig stoppe al olie- og gasefterforskning og lukke alle kulkraftværker inden 2022.



Det er Frankrigs plan at stoppe emissioner inden 2050.



Volvo går el-vejen



Onsdag fortalte Volvo, at man vil satse fuldt ud på el- og hybridbiler fra 2019. Det vil være den første etablerede bilproducent, der gør det.



"Folk efterspørger i stadig højere grad elbiler, og vi vil opfylde vores kunders nuværende og fremtidige behov," sagde direktør Håkan Samuelsson ifølge AP.



Ifølge Volvo vil nogle af de nye modeller kunne køre 500 kilometer på en enkelt opladning. Samtidig er man på udkig efter forhandlere af nye og bedre batterier.



/ritzau/