Storbritanniens udenrigsminister, Boris Johnson, siger ifølge Reuters, at Kina må øget presset på Nordkorea, som udvikler og afprøver nye missilsystemer.



"Hvad Nordkorea foretager sig er fuldstændigt hensynsløst, uforsvarligt og i strid med FN's konventioner," siger Johnson.



"Det er vigtigt, at Kina gør brug af dets indflydelse og øger presset mod Pyongyang."



Johnson fremsatte udtalelsen op til G20-tomødet i Hamburg fredag og lørdag.



"Det land, som har de mest direkte økonomiske forbindelser til Nordkorea, må fortsætte med et øge presset. Og i de seneste seks måneder har vi set nogle virkelige forandringer i Kinas holdning Nordkorea, og det må fortsætte."



En række lande med USA i spidsen sagde onsdag på et hasteindkaldt møde i FN's Sikkerhedsråd, at verden ikke stiltiende kan se på, mens Nordkorea udvikler atomvåben.



Et forslag om at skærpe sanktionerne over for Nordkorea blev dog afvist af Rusland.



"Alle må indse, at sanktioner ikke løser dette problem," sagde Vladimir Safronkov, Ruslands viceambassadør til FN, ifølge nyhedsbureauet AFP.



En militæraktion mod Nordkorea, som svar på landets prøveaffyring af et langtrækkende missil tirsdag, er både Rusland og Kina modstandere af.



Det missil, som Nordkorea tirsdag affyrede, er af en type, som USA ikke har kendt til før. Det meddelte USA's forsvarsministerium, Pentagon, tidligere onsdag. Missilet kan nå på tværs af kontinenter.



Nordkorea har efter affyringen hævdet, at missiler af denne type kan bære et stort og kraftigt atomsprænghoved.



/ritzau/Reuters