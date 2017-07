Amerikanske stater til kamp mod tårnhøje medicinpriser

Flere end 30 amerikanske stater har lovgivning eller initiativer på vej, der skal sætte en dæmper på medicinprisernes himmelflugt. Det viser en opgørelse fra den amerikanske organisation The National Academy for State Health Policy.Det skriver Berlingske. Mens USA's præsident, Donald Trump, har tøvet med at blande sig i priserne på medicin, forsøger en række amerikanske delstater at skabe større gennemsigtighed for patienterne. De vil blandt andet tvinge medicinalselskaberne til at offentliggøre prisaftaler og rabatordninger med de magtfulde medicinindkøbere.Det kan bliver en udfordring for virksomheder som Novo Nordisk, der med øget lovgivning risikerer at miste sin indflydelse på markedets udvikling.Hos den internationale græsrodsbevægelse T1International, håber grundlæggeren, Elizabeth Rowley, at tiltagene kan holde medicinalindustrien ansvarlig for de høje priser på medicin og samtidig lægge ekstra pres på regeringen i Washington.Det øgede mængde lovgivning kan ses som en mistillidserklæring til et kompliceret sundhedssystem, hvor flere amerikanere har svært ved at få råd til deres medicin, som koster mere end i mange andre lande."Det kan godt tolkes som en form for mistillid til systemet. Der findes uden tvivl en stigende utilfredshed i befolkningen med det komplekse sundhedssystem og de stigende priser på medicin," siger senioranalytiker i Sydbank Søren Løntoft Hansen til Berlingske./ritzau/FINANS