Unge søger uddannelser med de bedste jobmuligheder

Relateret indhold Artikler

Fornuften spiller i høj grad med, når de unge skal beslutte sig for, hvad de vil uddanne sig til.



Det fremgår af tal fra Undervisningsministeriet, som viser fordelingen af ansøgere til de videregående uddannelser.



Her er der fremgang i ansøgertallet på de uddannelser, hvor jobmulighederne umiddelbart er bedst.



Det gælder blandt andet for uddannelserne medicin og civilingeniør.



"Jeg er glad for udviklingen i år, fordi flere har søgt mod uddannelser, hvor vi kan komme til at mangle arbejdskraft i det kommende år."



"Ingen uddannelser er finere end andre, men for både samfundet og de unges egen skyld er det en stor gevinst, hvis de kan få job efter studiet," siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V).



Samlet set er antallet af unge, der har søgt ind på videregående uddannelser, faldet med tre pct.



Alligevel er antallet af førsteprioritetsansøgninger til medicinstudiet steget med ni pct., ligesom fire pct. flere end sidste år helst vil være civilingeniør.



Endelig er ansøgerfeltet, som prioriterer datamatikeruddannelsen højest, blevet tre pct. større.



Derimod har seks pct. færre pædagoguddannelsen som ønskedrøm, ligesom læreruddannelsen har trukket to pct. færre førsteprioritetsansøgninger.



På bacheloruddannelserne er antallet af ansøgere til de humanistiske uddannelser faldet med fire pct., mens fem pct. flere har valgt de tekniske videnskaber til.



/ritzau/