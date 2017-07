Rusland modsætter sig flere FN-sanktioner mod Nordkorea

Relateret indhold Artikler

Verden kan ikke se stille til, mens Nordkorea udvikler og afprøver nye missilsystemer.



Det gav flere lande med USA i spidsen udtryk for på et hasteindkaldt møde i FN's Sikkerhedsråd onsdag aften.



Et forslag om at skærpe sanktionerne over for Nordkorea blev dog afvist af Rusland.



"Alle må indse, at sanktioner ikke løser dette problem," sagde Vladimir Safronkov, Ruslands viceambassadør til FN, ifølge nyhedsbureauet AFP.



En militæraktion mod Nordkorea, som svar på landets prøveaffyring af et langtrækkende missil tirsdag, er både Rusland og Kina modstandere af.



"Ethvert forsøg på at retfærdiggøre en militær løsning er helt uantagelig," sagde Vladimir Safronkov.



Nogenlunde samme besked kom fra Kinas FN-ambassadør, Liu Jiey,



USA's FN-ambassadør, Nikki Haley, sagde inden mødet, at hun mødte op med en ambition om at sende et klart signal til Nordkorea.



Amerikanerne vil "i løbet af de kommende dage" fremlægge et udkast med nye sanktioner mod styret i Pyongyang, skriver nyhedsbureauet Reuters.



USA er også parat til at forsvare sig selv og sine allierede.



"En af vores kompetencer er vores militære styrker. Vi vil gøre brug af dem, hvis det er nødvendigt, men vi foretrækker at gå i en anden retning," sagde Haley ifølge Reuters.



Nikki Haley slog forud for mødet også fast, at lande, der tillader handel med Nordkorea i strid med FN's sanktioner, ikke kan fortsætte handel med USA.



Frankrig, Sydkorea og Storbritannien bakker ifølge Reuters op om udvidede sanktioner mod Nordkorea.



Det missil, som Nordkorea tirsdag affyrede, er af en type, som USA ikke har kendt til før. Det meddelte USA's forsvarsministerium, Pentagon, tidligere onsdag. Missilet kan nå på tværs af kontinenter.



Nordkorea har efter affyringen hævdet, at missiler af denne type kan bære et stort og kraftigt atomsprænghoved.



Det seneste år har Nordkorea affyret en del testmissiler - nogle med succes og andre uden.



/ritzau/