Miljøstyrelsen giver Maersk Oils redegørelse tilbage i hovedet

Sagen om Maersk Oils ulovlige udledning af kemikalier i forbindelse med olie- og gasproduktion i Nordsøen har fået et længere efterspil.



Miljøstyrelsen har efter modtagelsen af en redegørelse fra Maersk Oil om de ulovlige udledninger af kemikalier, vurderet redegørelsen for "mangelfuld", og styrelsen har givet Maersk Oil frem til 7. august til at levere de manglende oplysninger.



Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.



Ifølge A.P. Møller-Mærsk-analytiker Michael Friis Jørgensen fra Alm. Brand Markets bør investorerne ikke frygte det helt store.



"Det er en politisk sag, og jeg har svært ved at se, hvordan det kan påvirke aktiekursen," siger Michael Friis Jørgensen.



En alvorlig sag



Ifølge Miljøstyrelsen er redegørelsen "ikke fyldestgørende, og der er brug for flere oplysninger. Maersk Oils supplerende redegørelse vil indgå i en vurdering af, hvilke sanktioner der kan blive tale om over for Maersk Oil," lyder det i pressemeddelelsen.



"Det her er en meget alvorlig sag. Vi noterer os, at Maersk Oil nu er stoppet med at bruge de to ulovlige kemikalier – Scavtreat og WT-1099. Men vi har brug for flere oplysninger om, hvad det er, der er gået galt i Maersk Oils procedurer, og hvordan virksomheden vil forebygge, at sådan en fejl sker igen. Maersk Oils supplerende redegørelse vil indgå i en vurdering af hvilke sanktioner, der kan blive tale om over for Maersk Oil," udtaler Inger Bergmann, der er kontorchef i Miljøstyrelsen.



Miljøstyrelsen overvåger løbende miljøtilstanden i Nordsøen og siden 1989, hvor overvågningen begyndte, er havmiljøet ikke blevet forringet. Landene omkring Nordsøen har i 2006 forpligtet hinanden til at udfase særligt miljøskadelige kemikalier. Fortsat anvendelse og udledning af denne type kemikalier kræver en særlig tilladelse fra Miljøstyrelsen.



"Og sådan en tilladelse har Maersk Oil ikke haft, og de har ikke rettidigt oplyst os om, at de har brugt og udledt kemikalier, som kræver en sådan særlig tilladelse," siger Inger Bergmann.



Alternative kemikalier er taget i brug



Miljøstyrelsen oplyser, at kemikalier til brug for offshoreindustrien ifølge internationale standarder inddeles i et farvekodesystem i grønne, gule, røde og sorte produkter alt efter produkternes miljøfarlighed. Og ifølge Miljøstyrelsen har Maersk Oil fundet et alternativt kemikalie, der er klassificeret som gult, til erstatning af Scavtreat.



Brugen af det nye kemikalie er påbegyndt den 19. juni 2017, og udledningen af det gamle kemikalie er stoppet den 1. juli, oplyser Miljøstyrelsen.



Maersk Oil har stoppet brugen af WT-1099 før 1. juni 2017, hvor et alternativt mindre skadeligt kemikalie blev taget i anvendelse.