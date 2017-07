Den tyske kansler holder fast i sin tvivl om samarbejdet med USA, mens hun onsdag mødes med Kinas præsident, Xi Jinping, i Berlin.



Merkel har tidligere sagt, at Tyskland og Europa ikke længere fuldt ud kan regne med USA.



- Det er et åbent spørgsmål, om vi kan og bør være afhængige af USA, når man tænker på, hvad amerikanerne har investeret i FN's arbejde, Mellemøsten, i Europas sikkerhed og i fredsmissioner i Afrika, siger Merkel til Die Zeit.



De to ledere er samlet før et G20-topmøde i Hamburg senere på ugen.



Merkel har onsdag holdt møde med Xi om blandt andet handel og et styrket samarbejde. Efter mødet giver kansleren udtryk for, at målet på sigt er en omfattende frihandelsaftale med Kina.



De to lande vil ifølge Merkel forhåbentlig snart underskrive en plan for investeringer.



Kina har onsdag bestilt europæiske fly for 20 milliarder euro, meddeler Airbus.



På mødet med Xi tog Merkel også det prekære spørgsmål om menneskerettigheder i Kina op.



/ritzau/AP