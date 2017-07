Nordkorea: Vi "sender" flere gaver til yankee'erne

Nordkorea vil fortsat "demonstrere sit mod" over for USA. Det siger leder Kim Jong-un efter en test af et langdistancemissil natten til tirsdag dansk tid.



Han understreger, at styret aldrig vil forhandle om Nordkoreas våbenprogram, rapporterer stats-tv.



Kim Jong-un smilede ifølge statsmedier stort. Han bad sine eksperter om "jævnligt at sende store og små gaver til yankee'erne (amerikanerne, red.)".



Det amerikanske forsvarsministerium har sagt, at missilet formentlig var et interkontinentalt missil, som Nordkorea har hævdet.



I de første målinger fra nabolandet Sydkorea hed det, at missilet ikke var interkontinentalt.



Men siden har også uafhængige eksperter konkluderet, at missiltypen med stor sandsynlighed vil kunne ramme USA - dog ikke tættere end Alaska.



Nordkorea har efter affyringen hævdet, at missiler af denne type kan bære et stort og kraftigt atomsprænghoved.



Affyringen blev overværet af Kim Jong-un, skriver statsmediet KCNA.



Nordkorea har det seneste år affyret en del testmissiler - nogle med succes og andre uden.



/ritzau/AP