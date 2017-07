Den britiske kampagneleder Dominic Cummings, der stod bag Vote Leave kampagnen, har skiftet holdning til brexit.



Det skriver the Independent.



Dominic Cummings har blandt andet udtalt, at folkeafstemningen af brexit var en dum ide og en fejl, og advarer, om at det nærtstående brexit vil blive en fuldstændig fiasko.



Formanden for De Liberale, Tim Farron, har reageret kraftigt på den seneste udtalelse fra Dominic Cummings, og mener at de engelske statsborgere burde have indflydelse på den endelige aftale for brexit.



- Disse Brexiteers har taget os ved næsen og løjet direkte for offentligheden. Det her er grunden til, at jeg mener at borgerne skal have en indflydelse på den endelige brexit-aftale, siger Tim Farron til the Independent.



Dominic Cummings, var blandt andet skaberen af den 350 mio. pund (2964,7 mio. kr.) dyre NHS-busreklame, som indeholdte buskabet om at give flere penge til det britiske sundhedssystem i stedet for at sende pengene til EU.



/ritzau/FINANS