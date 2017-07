Trumps Polen-besøg skaber frygt for et mere splittet Europa

Den amerikanske præsident, Donald Trump, bryder med traditionerne, når han onsdag lægger vejen forbi Polen, før han har besøgt de store allierede lande som Storbritannien, Frankrig og Tyskland.



Det er Trumps første besøg bag det gamle jerntæppe som præsident, og i polsk presse bliver besøget sammenlignet med daværende præsident John F. Kennedys historiske besøg og tale i Vestberlin i 1963.



Det skriver The Guardian.



Men Donald Trumps tur til Warszawa har også givet anledning til bekymring over præsidentens strategi, som ifølge iagttagere truer med at splitte Europa frem for at forene det.



Efter planen ankommer Trump til Polen onsdag aften, og torsdag eftermiddag skal han holde en stor tale i Warszawa.



Under sit besøg skal han også mødes med en række centraleuropæiske, baltiske og balkanske ledere, før han drager videre til G20-topmødet i Hamburg.



Polens nationalkonservative regeringsparti Lov og Retfærdighed (PiS) har kæmpet for at bevare spændingen omkring den amerikanske præsidents besøg, siden det blev annonceret i sidste måned.



Forsvarsminister Antoni Macierewicz har sagt, at besøget illustrerer, "hvor meget Polens placering i geopolitikken og verdenspolitikken har ændret sig".



Besøget vækker dog ubehag i Bruxelles og andre europæiske hovedstæder, som blandt andet har kritiseret Polen for ikke at ville deltage i EU's fordeling af flygtninge.



Efter et dødeligt angreb i Manchester i maj fordømte Polens premierminister, Beata Szydlo, "Bruxelles-elitens galskab", som hun mener vil skabe "en utopi af åbne grænser".



Leder af den socialistiske blok i Europa-Parlamentet Gianni Pitella peger på, at Trump allerede få måneder inde i sit præsidentskab har truet Paris-aftalen om klimamål ved at trække USA ud og sat forholdet mellem EU, USA og Nato på prøve.



"Nu risikerer han at puste til ilden i den allerede meget følsomme situation i Polen og Østeuropa," siger Gianni Pitella ifølge The Guardian.



Til stor irritation for den polske regerings hjemlige modstandere vil Trump holde sin tale foran monumentet for de over 200.000 polske ofre for Warszawa-opstanden i 1944 mod den nazistiske besættelse.



"Han vil rose det polske mod gennem historiens mørkeste time og fejre Polens fremkomst som europæisk magt," siger Donald Trumps nationale sikkerhedsrådgiver, general H.R. McMaster, forud for besøget.



/ritzau/