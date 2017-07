USA og Sydkorea tester præcisionsvåben efter optrapning

Relateret indhold Artikler

Det amerikanske og sydkoreanske militær har under våbenøvelser affyret præcisionsmissiler i havet ud for Sydkoreas kyst i en magtdemonstration over for Nordkoreas seneste provokationer.



Det oplyser en talsmand for det amerikanske militær ifølge Reuters.



Våbenøvelserne blev gennemført, dagen efter at Nordkorea testede et interkontinentalt ballistisk missil.



"Muligheden for at ramme mål præcist fra lang afstand gør alliancen (mellem Sydkorea og USA, red.) i stand til at angribe alle mål omgående under alle vejrforhold," hedder det i en erklæring fra det amerikanske militær.



I erklæringen tilføjes det, at USA affyrede det såkaldte ATACMS-system (Army Tactical Missile System) under våbenøvelsen. Sydkorea testede sine Hyunmoo II-missiler, fremgår det af erklæringen.



Tirsdag gennemførte Nordkorea styrets første test af et interkontinentalt ballistisk missil.



USA's udenrigsminister, Rex Tillerson, kalder testen for en "optrapning af truslen" mod USA.



Ifølge det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, er USA klar til at forsvare sig mod truslen fra Nordkorea.



"Vi er fortsat parate til at forsvare os selv og vores allierede og bruge den fulde vifte af de våben, vi har til rådighed, mod den voksende trussel fra Nordkorea," siger Dana White, talskvinde for Pentagon.



"Vores forpligtelse til at forsvare vores allierede, Sydkorea og Japan, i mødet med disse trusler er urokkelig," tilføjer hun.



/ritzau/