Militære analytikere i USA mener, at det er sandsynligt, at Nordkorea affyrede et totrins interkontinentalt ballistisk missil tirsdag.



Det rapporterer den amerikanske tv-station CNN med henvisning til en embedsmand tæt på de militære analytikere i Washington.



"Analyser tyder på, at en andentrins-del blev antændt, hvilket førte til yderligere 30 sekunders flyvning. ICB-missilet fløj over 550 miles - omkring 885 kilometer, før det faldt ned vest for Japan," siger kilden.



Et interkontinentalt ballistisk missil (ICBM) er et langtrækkende missil. Det er normalt lavet til at kunne bære et atomsprænghoved.



Møde bag lukkede døre



USA har anmodet om et møde bag lukkede døre i FN's Sikkerhedsråd om Nordkoreas affyring af missilet. Det siger en talsmand for USA's udenrigsministerium til nyhedsbureauet Reuters.



Sikkerhedsfolk, militære analytikere og diplomater i Trumps administration fortsætter en lang række møder om den uventede udvikling, som skete på USA's nationaldag - den 4. juli.



De drøfter ikke mindst, hvilke reaktioner der kan komme på tale, hvis det virkelig var et interkontinentalt ballistisk missil, som blev affyret.



"Nordkoreas påstand om, at det var et interkontinentalt missil bliver taget alvorligt," fastslår en højtstående kilde.



Eksperter i USA vurderede tidligere tirsdag, at der formentligt var tale om endnu et mellemdistancemissil.



To våbeneksperter, som det franske nyhedsbureau AFP har citeret, hævder, at missilet ville kunne ramme Alaska.



Både Rusland og Kina grænser op til Nordkorea.



Donald Trump har på Twitter kommenteret testen.