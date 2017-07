I dag skal selskaber indberette til de lande, de opererer i, hvilken skat de betaler. Men står det til politikere i EU-Parlamentet, er det ikke nok.



Tirsdag har de derfor stemt for, at oplysningerne bør gøres tilgængelige for offentligheden også.



Det er en vigtig landvinding for at komme skattesnyd til livs, mener det socialdemokratiske medlem af EU-Parlamentet Jeppe Kofod.



"Det allervigtigste er, at der er transparens om, hvor selskaberne tjener deres penge og betaler deres skat."



Tirsdagens afstemning betyder, at parlamentet er enige om et ændringsforslag til et direktiv.