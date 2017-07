I dag skal selskaber indberette til de lande de operer i, hvilken skat de betaler. Men står det til politikere i EU-Parlamentet, er det ikke nok.



Tirsdag har de derfor stemt for, at oplysningerne bør gøres tilgængelige for offentligheden også.



En vigtig landvinding for at komme skattesnyd til livs, mener det socialdemokratiske medlem af EU-Parlamentet Jeppe Kofod.



- Det allervigtigste er, at der er transparens, om hvor selskaberne tjener deres penge og betaler deres skat.



- Kravet kommer til at gælde i alle lande. Så vi kan se, om selskaberne betaler den skat, de skal, eller om de overfører indtjening fra et land til et andet land og får profitten til at skifte og dermed unddrager skat, siger han.



Tirsdagens afstemning betyder, at parlamentet er enedes om et ændringsforslag til et direktiv.



Selv om forslaget er vedtaget, har der op til afstemningen i parlamentet været stor politisk uenighed.



I den konservative EPP-gruppe og den liberale Alde-gruppe har man ment, at man går for vidt ved at kræve, at selskaberne offentliggør deres skat.



Det hæmmer virksomhedernes konkurrenceevne, lyder argumentet.



Derfor har grupperne fået tilføjet til forslaget, at selskaberne kan undgå at offentliggøre deres skat, hvis det vurderes, at oplysningerne er kommercielt følsomme.



/ritzau/