Juncker til EU-parlamentarikere: I er latterlige

Et ringe fremmøde ved en afsluttende debat om det maltesiske formandskab, har tirsdag morgen fået EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, op i det røde felt.



I en tale til parlamentet langer han voldsomt ud efter parlamentarikerne, som han mener, ikke viser det maltesiske formandskab respekt.



- Jeg vil gerne anerkende dem, der faktisk har gjort sig den anstrengelse, at de er her denne morgen. Men at der kun er 30 her, illustrerer at parlamentet ikke er seriøs omkring det her.



- I er kun få europaparlamentarikere til at kontrollere kommissionen. I er latterlige, siger Juncker.



Ifølge kommissionsformanden burde parlamentarikerne være troppet fuldtalligt op, fordi den maltesiske præsident er til stede i parlamentet.



- Havde det været Merkel eller Macron havde salen været fuld, siger han.



Junckers svada i salen afbrydes af EU-Parlamentets formand, Antonio Tajani, af to omgange.



Først bliver Juncker mindet om, at det ikke er hans opgave at kontrollere parlamentet, men parlamentets opgave at kontrollere kommissionen.



Og siden bryder Tajani ind og beder Juncker om at holde sig fra at kalde parlamentet for latterligt.



- Jeg vil bede dig om at bruge en anden tone.



- Du skal ikke kalde parlamentet for latterligt, siger en tydeligt frustreret Tajani.



Det får dog ikke Juncker til at stoppe.



- Jeg vil aldrig nogensinde deltage i et sådan møde her igen, siger formanden.



Debatten tirsdag morgen omhandler en redegørelse for det maltesiske EU-formandskab, der har nået sin afslutning.



Det er nu Estland, der overtager formandskabet.



Når et land har formandskabet arrangerer det rådsmøder, planlægger arbejdet og leder forhandlingerne mellem EU's medlemslande.



De lægger samtidig arbejdsprogrammet og har på den måde mulighed for at påvirke, hvad EU skal beskæftige sig med.



