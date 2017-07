Der skal skæres gevaldigt ned i antallet af politikere i det franske parlament, hvis det står til landets nyvalgte præsident, Emmanuel Macron.



Han vil have reduceret parlamentet med en tredjedel i begge kamre. Det siger han i en tale i slottet i Versailles.



Ved at barbere i antallet af politikere vil kvaliteten blive bedre, mener præsidenten.



Macron sagde også i valgkampen, at han ville pille ved, hvor mange politikere der bør sidde i parlamentet.



Der er 348 medlemmer af det franske senat. I Nationalforsamlingen sidder 577 medlemmer.



/ritzau/AFP