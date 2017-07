Det skal være billigere at bruge Københavns Lufthavn

Det kan blive billigere at flyve fra Københavns Lufthavn fremover.



I hvert fald vil regeringen ifølge TV 2 presse Københavns Lufthavn til at sænke prisen for at lade flyselskaberne bruge faciliteterne.



Det er en del af den nye luftfartsstrategi, der senere mandag præsenteres af transportminister Ole Birk Olesen (LA) og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).



Blandt andet SAS har tidligere luftet sin utilfredshed med, at det er dyrere at flyve til og fra Københavns Lufthavn end mange andre lufthavne.



Selv om luftfartsselskaberne i princippet vil kunne stikke en kommende besparelse i lommen, så vil den hårde konkurrence i branchen formentlig betyde, at den vil blive omsat til billigere flybilletter i stedet for.



Staten ejer selv 39 procent af aktierne i Københavns Lufthavn.



Knap 58 procent af aktierne ejes af en canadisk pensionskasse og den australske investeringsbank Macquarie i fællesskab.



Sidstnævnte har dog for nylig tilkendegivet, at man vil sælge ud af sin ejerandel.



De resterende tre procent ejes af private investorer i både Danmark og udlandet.



Lufthavnen er Nordens største med 29 millioner passagerer årligt. Planen er at nå op på 40 millioner rejsende hvert år i 2025.



/ritzau/