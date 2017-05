Regeringen har ikke aktuelle planer om at sænke selskabsskat

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) åbner for, at det kan blive nødvendigt at sænke selskabsskatten.



Det kan ske i en situation, hvor landene omkring os sænker selskabsskatten, som blandt andet USA, Storbritannien, Norge og Ungarn taler om.



Regeringen har dog aktuelt ingen planer om at sænke selskabsskatten, siger ministrene.



- Går regeringen med tanker om at sænke selskabsskatten? Ja, hvis det er nødvendigt. Vi kigger hele tiden på, hvordan forholdene er omkring os. Det er regeringens pligt, siger Brian Mikkelsen.



Han fastslår, at han som del af den tidligere VK-regering selv har været med til at sænke selskabsskatten to gange.



Og den tidligere SRSF-regering sænkede også selskabsskatten fra 25 til 22 procent.



- Selskabsskatten er et af de forhold, der har betydning for, hvor investeringer placeres.



- De seneste 25 år har der internationalt været en tendens mod lavere selskabsskat. Selskabsskatten i Danmark er nu på 22 procent ligesom i Sverige. Og det svarer omtrent til gennemsnittet i OECD.



- Det er et fornuftigt udgangspunkt. Derfor har regeringen aktuelt ikke planer om at sænke selskabsskattesatsen, siger Brian Mikkelsen.



Han fastslår dog samtidig, at Danmark også fremadrettet skal have en "konkurrencedygtig skat".



