DF: Pinds udspil om penge til uddannelse savner kvalitet

Der er positive takter i regeringens udspil om et nyt bevillingssystem til de videregående uddannelser.



Men der mangler større fokus på kvalitet, mener uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl (DF)



"Der er bedre takter, end de første idéer vi har hørt om, der er lidt mere fokus på kvalitet. Men der mangler stadig større fokus på, at kvalitet skal have vægt."



"Det er rigtig svært at måle kvalitet, og derfor er et svært at udmønte. Men det er vi nødt til at have nogle nærmere diskussioner af, så der kommer mere fokus på kvalitet, end der er i det her udspil," siger han.



Med uddannelsesminister Søren Pind (V) i front foreslår regeringen et helt nyt bevillingssystem, der skal fordele pengene til de videregående uddannelser og afskaffe taxametermodellen.



Den nye model indfører blandt andet et såkaldt kvalitets- og resultattilskud.



Det udgør ti pct. af det samlede beløb, som universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier får.



I 2016 lød det på omkring 13 mia. kr. i alt.



De fulde 10 pct. bliver kun udbetalt, hvis de studerende ikke er mere end tre måneder forsinket på både bachelor- og kandidatniveau.



"Det er for mig mere resultat, end det er kvalitet. Man kan ikke bare entydigt definere, at det er kvalitet at blive hurtigt færdig eller komme i job," siger Jens Henrik Thulesen Dahl (DF).



Den nye model skal ifølge Søren Pind gøre op med et system, hvor uddannelser har kunnet spekulere i at øge optaget for på den måde at få flere penge ind.



70 pct. skal stadig uddeles ud fra, hvor mange studerende uddannelserne får igennem. Men taksten ændres på en række uddannelser, så nogle får mere og andre får mindre.



De sidste 20 pct. går til et grundtilskud, som skal give institutionerne større ledelsesrum til at tænke langsigtet. Det skal justeres hvert fjerde år.



/ritzau/